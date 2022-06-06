البرلمان العربي يدين التصريحات غير المسؤولة التي تسيء إلى الإسلام

كل الوطن – فريق التحرير: أدان البرلمان العربي التصريحات غير المسئولة التي تسيء إلى رموز ومقدسات الدين الإسلامي، ودعا إلى ضرورة وقفها، ومحاسبة مرتكبيها لضمان عدم تكرارها.

وشدد في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني على رفضه التام الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية كافة.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات تنم عن جهل واضح برسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي وسماحته، ودوره الكبير في نشر قيم التسامح ومواجهة العنصرية والتطرف.

وقال البيان إن موقفه ذلك يأتي على خلفية إعراب البرلمان العربي عن إدانته الشديدة ورفضه التام للتصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي.

وقال إن تلك التصريحات تتناقض بشكل تام مع مبدأ التسامح والحوار بين الأديان، وتؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية بين الأديان”.

وأعرب البرلمان في بيانه عن استغرابه من أن تصدر مثل هذه التصريحات من مسئولين سياسيين يفترض أن يكونوا أكثر حرصاً على نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي للأفكار المتطرفة المغذية للفتن والكراهية الدينية.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة إدراك الفارق الكبير بين حرية التعبير واحترام معتقدات الآخر” وأضاف أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة تحت دعاوي حرية الرأي والتعبير.