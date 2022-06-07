الأمن المصري يقبض على المتهم بارتكاب “مذبحة أبو مناع”

كل الوطن – فريق التحرير: تمكن الأمن المصري من القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل والده وأشقائه الـ4، في ما عرفت إعلاميا بمذبحة أبو مناع غرب في دشنا، شمالي محافظة قنا المصرية.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النار على أسرته بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية.

وكان عامل وأبناؤه الأربعة لقوا مصرعهم على يد الابن، وأصيبت الأم بطلقات نارية في الساقين، بقرية أبو مناع غرب في دشنا، شمالي قنا.

المصدر: اليوم السابع