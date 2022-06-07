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الكويت.. وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب عبد الله طامي (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 12:24 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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الكويت.. وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب عبد الله طامي (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت مصادر أمنية في الكويت لصحيفة “القبس” المحلية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب المواطن عبد الله طامي.

وقالت المصادر لـ”القبس” إن نتائج التحقيق ستكون على طاولة الوزير النواف، خلال 48 ساعة”.

وكان النائب الكويتي السابق جمعان الحربش، قد قال إن الشاب عبد الله فهد طامي قد أصيب بجلطة أثرت على حركة نصف جسمه، إثر تعرّضه “لتعذيب مؤلم ومخيف” على أيدي أفراد من المباحث الجنائية.

كنا عبر عدد من نواب مجلس الأمة عن غضبهم “لوقائع التعذيب في المباحث الجنائية”، وطالبوا وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بسرعة الكشف عن ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأثارت القضية موجة غضبة واسعة بين النشطاء في الكويت، حيث طالبوا بسرعة محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

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