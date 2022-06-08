الأميرة كاميلا ترتدي زيا من التراث السعودي في احتفال الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: في مراسم الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، لفتت دوقة كورنوال الأميرة كاميلا باركر الأنظار، بارتدائها زي مميز باللون الكحلي ومطرز بنقوش فضية من القصب.

وتحدثت وسائل الإعلام العالمية بإعجاب عن هذه الإطلالة التي اختارتها الأميرة كاميلا أثناء ظهورها برفقة زوجها ولي العهد البريطاني في هذا الحدث الكبير.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الزي من توقيع مصمم الأزياء السعودي يحي البشري، قدمه هدية للأمير تشارلز قبل عدة سنوات أثناء زيارته للسعودية عام 1990، وأفادت بأنه مستوحى من التراث السعودي.

وقالت إن صورا التقطت للأمير تشارلز وهو يرتدي “الدقلة” أثناء زيارته لإحدى مناطق السعودية وتحديدا المنطقة الجنوبية قبل عدة سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما حدث يعد مفارقة تحدث لأول مرة لاحتفاظ ولي العهد البريطاني بهذه الهدية طوال الفترة الماضية، واختيار زوجته لترتديها في هذا الحدث المهم في بريطانيا.