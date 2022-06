على خلفية استغلاله الجنسي لأكثر من 300 رياضية.. أكثر من 90 لاعبة جمباز أمريكية يطالبن FBI بتعويض قيمته مليار دولار

كل الوطن – فريق التحرير: تقدمت أكثر من 90 لاعبة جمباز أمريكية بدعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفدرالي FBI الأربعاء مطالبة إياه بتعويض قيمته مليار دولار، بتهمة “الإهمال” في فضيحة الاعتداء الجنسي.

وقالت لاعبة الجمباز ماغي نيكولس نقلا عن بيان صادر عن مكتب “مانلي، ستيوارت، وفينالدي” للمحاماة إن “مكتب التحقيقات الفدرالي يعرف أن لاري نصار كان يشكل خطرا على الأطفال عندما تم الإبلاغ عن الاعتداء الذي كنت ضحيته للمرة الأولى في سبتمبر 2015”.

