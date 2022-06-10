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فيديو يخطف قلوب السعوديين.. مسن يرقص “السعب النجراني”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 10 يونيو 2022 - 7:30 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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فيديو يخطف قلوب السعوديين.. مسن يرقص “السعب النجراني”

كل الوطن – فريق التحرير: تداول ناشطون وعدد من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لرجل سعودي مسن يشارك في أداء رقصة “السعب النجراني” مع عدد من الأشخاص في نجران، وسط تصفيق حاد.

فقد عرض المقطع المتداول المسن وهو يجلس على كرسي، ثم ينهض متحمساً بعد سماع الأغاني التي يرددها الحضور، ويفاجئهم بطريقة رقصه.

ووثق المقطع أيضاً عدداً من الأشخاص يصفقون ويغنون أثناء رقص المسن ويشجعونه، منبهرين بأدائه الذي خطف أنظارهم تجاهه بسبب رقصه.

الأكثر مشاهدة
في حين تداول ناشطون المقطع على مواقع التواصل مرفقاً بوسم #كبار_ السن، لافتين إلى أهمية مشاركة كبار السن في الاحتفالات وعدم إهمالهم.

وقال أحد المغردين إن “الفيديو يعتبر الأكثر مشاهدة.. لمسن مقعد يتحمس مع رقصة شعبية ويفاجئ الحضور بحفل عام”.

وحصد المقطع الأصلي آلاف المشاهدات والإعجابات، وتم تداوله على حسابات متعددة في مختلف المنصات مثل تيك توك وتويتر.

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