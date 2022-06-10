فيديو جديد يغضب المصريين..تحرش جماعي بسائحات في الأهرامات

كل الوطن – فريق التحرير: عبر العديد من المصريين خلال الساعات الماضية عن غضبهم، لانتشار فيديو جديد يظهر تحرشاً جماعياً بسائحات في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة.

فقد بدأت القصة بعد أن نشرت سائحة أجنبية على حسابها على إنستغرام، فيديو يظهر تجمهراً من الشبان في محيط الأهرامات، يلاحق سائحتين.

سائحة اجنبية منزلة فيديو أقل ما يقال عن المنظر اللى فيه انهم همج ورعاع هيجانين كأنهم اول مرة يشوفو واحدة ست

الكارثة انهم أطفال زى فيديو الهرم، فين التنظيم والأمن

والأهم مين هيعلم ويربى الهمج دول قبل ما يكبروا وأذاهم يزيد؟

الكومنتات كالعادة ناس بتحذر من السفر لمصر، السياحة باى باى pic.twitter.com/mReAH0fnu6 — ⲏⲁⲣⲓ (@mklixi) June 9, 2022

“حتى الصغار”

لتعلق على المقطع المصور شارحة ما جرى. فبعد أن أكدت أن الأهرامات موقع أثري جميل جداً يستحق الزيارة، أشارت إلى أنه خطير وغير مريح في الوقت عينه. ولفتت إلى أنها كانت مع صديقتها في زيارة للمكان، لكنهما تعرضتا للتحرش طيلة الرحلة.

كما أضافت أنه حتى الصغار حاولوا التعرض لهما، وسرقتهما!

بالتزامن أثار هذا الفيديو غضب العديد من المصريين الذين أعادوا نشره، مطالبين بوقف تلك التصرفات المسيئة للبلاد وصورة الشعب المصري، فضلا عن أنها تؤذي السياحة.

يشار إلى أن مشاهد مشابهة كانت انتشرت الشهر الماضي (مايو 2022) لتعرض سائحتين لتحرش جماعي، ما استدعى تحرك الشرطة، وإيقاف المعتدين، ليتبين أن معظمهم قاصرون.

ويشكل التحرش ظاهرة منتشرة في بعض المناطق المصرية، إلا أن السلطات التشريعية أقرت قوانين صارمة لمعاقبة المتحرشين. ففي صيف العام الماضي أقر البرلمان تعديلات على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بعقوبات التحرش الجنسي.

فأصبح الفعل يندرج ليس فقط تحت وصف الجنحة بل الجناية أيضاً، ليعاقب المتهم من سنتين لأربع سنوات، وغرامة مالية يتراوح قدرها من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما في الحالات القصوى، (حسب وصف الجرم جنحة أو جناية).