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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجمعٌ للفنون في الرياض … أكاد لا أصدق !!

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : السبت 11 يونيو 2022 - 11:58 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجمعٌ للفنون في الرياض … أكاد لا أصدق !!

معقول ! مجمعٌ للفنون في العاصمة السعودية !
إنَّه حدثٌ استثنائي ، وغير مسبوق ، سوف ينقل هذه المدينة الجميلة ، من فوضى الانغلاق ، إلى رحابة الانفتاح ، وأفقه الواسع ، والمُتنوع ، إنسانياً ، وثقافياً ، واجتماعياً .
إذ ، لسنواتٍ مضت ، ظلت الرياض ، قابعة ، تحت هيمنة تيارٍ ، استغل الدين ، أيَّما استغلال ، لتمرير مخططاته الخبيثة ، ونشر أفكاره الرجعية ، وفرض منطق التشدَّد الديني ، على كل الرقاب ، دون استثناء ، وظل يستغل كل الأدوات الممكنة ، لتأطير منهجه ، وتثبيت قواعده ، وبناء أركانه !

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أكثر من ذلك ، لجأ هذا التيار المُتطرَّف ، إلى التوسع كثيراً ، في استخدام قاعدة سد الذرائع ، لمنع أي نشاط ثقافي أو إنساني ، يصطدم بأفكاره ، وتوجهاته المُضِلِّلة ، التي تخدم أهدافه ، ويدعي زوراً وبُهتاناً ، بأنَّها من مبادئ الإسلام ، والحقيقة أنَّ الإسلام بريءٌ منهم ومن أفكارهم !
من عاش تلك الحقبة الزمنية المُظلِمة ، عاش مرحلة صعبة ، ومُستفزة ، ومُحرجة للغاية ، وهو يرى بأم عينيه ، ذلك التشدَّد الديني الأهوج ، الذي حوَّل حياتنا ، وحوَّل مجتمعنا السعودي ، إلى مجتمعٍ منغلق ، محروم من مُتع الحياة الجميلة ، ومن الانفتاح على ثقافة الآخر ، وأفقدنا الكثير من أدوات الحضور ، على المستوى الإقليمي والدولي ، خاصة بما يتصل بحقوق المرأة ، والجانب الثقافي ، فقد نالهما نصيب الأسد ، من تسلط أصحاب هذا الفكر المُنغلق ، بخطابه الديني المُتطرَّف !
اليوم ، المملكة العربية السعودية ، تسيرُ ، بثباتٍ ، وهمةٍ ، وعزيمة ، نحو مستقبلٍ أجملٍ، وحياةٍ أفضل ، ومجتمعٍ مُنفتح ، وجدولٍ واسعٍ من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة ، طوت معها صفحة سوداء مؤلمة من صفحات تأريخ الدولة السعودية !
السعوديات ، والسعوديون ، عطشى لمثل هذه التطورات الدراماتيكية ، التي نقلتهم ، إلى آفاقٍ رحبةٍ ، تحت سماءٍ تتوهج حضارياً وثقافياً ، أتاحت لهم ، سعة الاطلاع ، والانفتاح على ثقافة الآخر ، وحتى الاستمتاع بمباهج الحياة ، كالمسرح ، والسينما ، والمتحف ، وسائر الفنون الجميلة.
على أية حالٍ ، المجمع الملكي للفنون ، يُعد ، أحد أبرز مكونات ومعالم مشروع حديقة الملك سلمان ، ويحتل مساحةً ، تزيد على 500 ألف متر مُربع ، ويشتمل على متحف للثقافات العالمية ، ومسرح وطني ، ومعهد ملكي للفنون التقليدية ، بأكاديمياته الثلاث : الفنون البصرية التقليدية ، والتراث الثقافي ، والترميم والفنون المسرحية ، كما ، يشتمل على قاعة لأعمال النحت ، ومسرحين ، وثلاث قاعات للسينما ، وقاعة كبرى لأعمال الفنانين والمبدعين ، ومكتبة متخصصة في الثقافة والفنون ، تتسع لأكثر من 250 ألف كتاب .
لذا ، وبكل فخرٍ ، سيكون المجمع الملكي للفنون ، منارة كبرى للثقافة والفنون في العاصمة الرياض ، ومن المؤكد أنَّ الآلاف من الموهوبين والمبدعين السعوديين ، وسواهم ، سوف يلتحقون بهذا المجمع ، لتعزيز مواهبهم بالدراسة العلمية المُناسبة لهم لصقل تلك المواهب وتنميتها !
بالمناسبة ، تخطيط مبنى المجمع ، سوف يعكس عمق الهوية المحلية ، من خلال الارتكاز في التصميم ، على مبادئ ، تمزج روح الأصالة والتراث، بالحداثة في آنٍ معًا.
في نهاية الأمر لن يصحَّ إلا الصحيح ، إذ وفق مبادئ دينها الإسلامي السمح المُعتدل ، تطوي السعودية صفحة التشدَّد الديني إلى الأبد ، بإذن الله .

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