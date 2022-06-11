شيرين: ندمت لأنّني حلقت شعري.. ومحمد صلاح خطّ أحمر

كل الوطن – فريق التحرير: أكّدت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية ستوري “إسألني” على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أنّها “ندمت لأنّها حلقت شعرها”.

وفي سؤال “عن جنسية جمهورها الأكثر ذواقا موسيقيا”، أجابت شيرين: “طبعا تونس والمغرب والسعودية والكويت ولبنان والعراق ومصر”.

وردّت شيرين أيضا على سؤال أحد متابعيها، عن إمكانية التعاون مع النجم عمرو دياب في أغنية مشتركة، قائلة: “حاسة إن احنا مش لايقين على بعض.. بس أكيد ممكن ودّي حاجة أيّ حدّ يفرح بيها”.

وفي سياق آخر، كتبت شيرين عبد الوهاب أنّ محمد صلاح خطّ أحمر بالنسبة لها، وقالت: “وانا واحدة من اللي عارفة قيمة محمد صلاح كويس جدًا، فا دا سؤال هو أكبر منه وعلي فكرة لسه باعتلي رسالة بيسأل فيها عليا”.