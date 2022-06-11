مسلّحون يلغون حفل سعد المجرد في العراق

كل الوطن – فريق التحرير: خرج النجم المغربي سعد لمجرد عن صمته إثر اقتحام العشرات مسرح ”سندباد لاند” في العاصمة العراقية حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً على خشبته.

ونشر لمجرد ”ستوري” على حسابه الرسمي في تطبيق ‘انستغرام’ صورة ظهر فيها برفقة شقيقه علي الذي يعيش في لندن، وعلّق عليها بالقول “العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد. نحن سعداء وكثيراً”.

وألغت إدارة مدينة “سندباد لاند” السياحية الحفل بعد تجمّع المئات من مناصري التنظيمات المسلّحة العراقية وأدائهم صلاة المغرب في مكان الحفل الذي أوقفوه تحت شعار ‘النهي عن المنكر’.

*القدس العربي