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حادث غريب في السعودية.. سيارة تستقر فوق سطح منزل (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 12 يونيو 2022 - 6:06 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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حادث غريب في السعودية.. سيارة تستقر فوق سطح منزل (فيديو وصور)

كل الوطن – فريق التحرير: حادث غريب شهدته محافظة العيدابي، شرقي منطقة جازان في جنوب غرب السعودية، حيث شوهدت مركبة فوق سطح منزل، وهي الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين للسلطات المعنية والمختصة في المنطقة التي أجرت تحقيقا أن الحادث كان نتيجة عن انقلاب المركبة، بعد انحرافها عن مسار الطريق الفرعي “قاع قصي” بالمحافظة، وفق صحيفة قبس.

وتدحرجت المركبة لتستقر فوق سطح منزل يقع في أرض منخفضة عن مستوى الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لطفل كان بالمركبة، ولم ينتج عنه وقوع وفيات.

واتخذت الجهات المعنية إجراءاتها النظامية وتم انتشال المركبة.

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