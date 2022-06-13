السعودية.. غلق باب التسجيل لحجاج الداخل

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الأحد، عن إغلاق باب التسجيل لحجاج الداخل، مشيرة إلى أن الأولوية هي للمحصن ومن لم يحج سابقا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعداد المتقدمين للحج من داخل السعودية بلغت أكثر من 390 ألفا، مضيفة أن اختيار المرشحين سيتم بالقرعة الإلكترونية.

وكانت الوزارة اشترطت على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل، سواء كان مقيما أو مواطنا، ألا يتجاوز عمره 65 عاما.

وأعلنت السعودية في التاسع من الشهر الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء فريضة الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الحجاج بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.

المصدر: مواقع سعودية