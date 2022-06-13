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مقطع فيديو لقطيع من الذئاب يتجول على قمة جبل طويق في السعودية يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير13 يونيو 2022آخر تحديث : الإثنين 13 يونيو 2022 - 5:38 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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مقطع فيديو لقطيع من الذئاب يتجول على قمة جبل طويق في السعودية يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تواجد قطيع من الذئاب فوق جبل طويق في محافظة الحريق، شمال منطقة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث دعا بعضهم إلى الحذر، وأشار البعض إلى “ضرورة الاحتراز لحماية البشر والثروة الحيوانية”

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