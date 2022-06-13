مقطع فيديو لقطيع من الذئاب يتجول على قمة جبل طويق في السعودية يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تواجد قطيع من الذئاب فوق جبل طويق في محافظة الحريق، شمال منطقة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث دعا بعضهم إلى الحذر، وأشار البعض إلى “ضرورة الاحتراز لحماية البشر والثروة الحيوانية”

حذاري حذاري يامن يحب الكشة وحده خذ الحذرولاتغفل https://t.co/fkOBxzhyLE — عـلـي بـن مـحـمـد الـشـثـري (@Alialshathri) June 12, 2022