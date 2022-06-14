أفغاني يقتل 9 من أفراد عائلته ويلوذ بالفرار

كل الوطن – فريق التحرير: قتل رجل أفغاني 9 أفراد على الأقل من عائلته، بينهم 4 أطفال، حسب ما ذكرت مصادر محلية في ولاية نيمروز جنوب أفغانستان.

وذكر موقع صحيفة “الثامنة صباحا”، أن “رجلا أقدم مساء الأحد على قتل 9 من أفراد عائلته في الحي الثاني في مدينة زرنج التابعة لولاية نيمروز”.

ونقل موقع الصحيفة عن مصادر محلية قولها، إن “الرجل قتل بالرصاص زوجتيه وأربعة صبية وثلاثة من شقيقات إحدى زوجاته، وأصاب عدة أفراد آخرين من عائلته”.

وأكد مسؤولو من حركة “طالبان” بولاية نيمروز أن الرجل أقدم بالفعل على قتل 9 أفراد من عائلته، لافتين إلى أن “القاتل اسمه ويس بن تورجان وهو في الأصل من سكان ولاية فراه الواقعة غرب أفغانستان”.

وأوضح مسؤولو “طالبان” في نميروز، أن “القاتل فر من المنطقة بعد ارتكاب الجريمة، حيثُ تجري ملاحقته من أجل اعتقاله، ولم تتضح بعد دوافعه لارتكاب الجريمة”.

المصدر: وكالة “نيروز” الإخبارية