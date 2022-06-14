  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

“فساد وانتخابات غير مشروعة”.. البرلمان ونشطاء يطالبون بسحب يد رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي

كل الوطن - فريق التحرير14 يونيو 2022آخر تحديث : الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 12:01 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
“فساد وانتخابات غير مشروعة”.. البرلمان ونشطاء يطالبون بسحب يد رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي

كل الوطن – فريق التحرير: أظهرت وثيقة صادرة من مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، طلبا إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لسحب يد رئيس هيئة الهلال الأحمر “بسبب مخالفات قانونية”.

وجاء في نص الوثيقة: “جمعية الهلال الأحمر العراقية لها دور إنساني كبير كون أنشطتها تمس الواقع الصحي والمعاشي للمواطن، ونتيجة ثبوت العديد من المخالفات المرتكبة من قبل رئيس الجمعية ومنها (خروقات إدارية بإقصاء شخصيات تولت إدارة الجمعية، وانتقائية تنفيذ القوانين على بعض الموظفين، وتسلم رواتب شهرية بمبالغ طائلة على الرغم من أن عضوية الهيئة الإدارية طوعية وبدون راتب، وصرف أموال طائلة على إيفادات رئيس الجمعية وفواتير مكالماته الهاتفية)، ندعو إلى سحب يد رئيس الجمعية بناء على مقتضيات مصلحة العمل وحفاظا على مبدأ المشروعية والمال العام”.

وتضمنت الوثيقة أيضا، أن “رئيس الجمعية قام بصرف مبالغ طائلة لشراء مولدات لم يتم استخدامها حتى اليوم، وشراء السلة الرمضانية لعام 2013 والتي شابها العديد من شبهات الفساد المالي، فضلا عن الاستحواذ على مقدرات وأملاك الجمعية، والانحراف عن مسارها لتحقيق المنافع الخاصة لرئيسها”.

وفي تصريحات صحفية لاحقة، قال الزاملي إن “وجود رئيس هيئة الهلال الأحمر في منصبه غير قانوني، وهناك ملفات فساد في الهيئة وطالبنا بسحب يده”.

ويوم الجمعة الماضي أجريت انتخابات جمعية الهلال الأحمر، وانتخب ياسين المعموري رئيسا لها للمرة الرابعة على التوالي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة