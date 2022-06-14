4 منها خلال 2022.. تقرير يرصد قيمة أكبر عشر منح في تاريخ السوق السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: كشف تقرير اقتصادي أن العام 2022 شهد قيام عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودية بزيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية لمساهميها بقيم كبيرة وصل مجموعها المعلن 79.3 مليار ريال.

وبحسب صحيفة “الاقتصاية”، فقد أعلنت شركة “إس تي سي” توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بـ150% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، وبلغت قيمة الزيادة في رأسمال الشركة نحو 30 مليار ريال هي الأكبر في تاريخ السوق السعودية، إذ أن ذلك جاء بعدما زاد عدد من شركات الأسهم القيادية خلال العام الجاري رؤوس أموالها، وفي مقدمتها مصرف “الراجحي” وشركة “أرامكو” السعودية”.

وفي تقرير استند إلى بيانات الشركات المدرجة في السوق المحلية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت صحيفة “الاقتصادية” أن “قيمة أكبر عشر منح في تاريخ السوق السعودية بلغت نحو 126.5 مليار ريال، في حينأن 4 من أصل 10 منح تمت خلال العام الجاري”.

وبين تقرير “الاقتصادية” أن “إس تي سي” تصدرت القائمة بعدما أعلنت توصية بزيادة رأسمالها بواقع 30 مليار ريال، في حين جاء بنك “الرياض” ثانيا بعدما زاد رأسماله بنحو 15 مليار ريال في 2014، في حين كانت المرتبة الرابعة بالقائمة من نصيب مصرف “الراجحي” وشركة “أرامكو” السعودية بعد زيادتهما بنحو 15 مليار ريال لكل منهما، التي تمت خلال العام الجاري، فيما جاءت شركة “معادن” في المرتبة الخامسة بعدما زادت رأسمالها 100 في المائة وبقيمة 12.3 مليار ريال خلال العام الجاري، والبنك الأهلي في المرتبة السادسة بعد زيادة رأسماله بواقع عشرة مليارات ريال خلال 2018″.

كما ذكر تقرير الصحيفة أنه “في قائمة أكبر عشر منح في تاريخ السوق السعودية، يأتي الراجحي مرة أخرى بعدما زاد رأسماله بواقع 8.75 مليار ريال خلال 2019، وكذلك زيادة رأسمال بنك “سامبا” بواقع ثمانية مليارات ريال”، إذ أن أسهم المنحة تعرف بأنها عملية زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المبقاة أو الاحتياطيات الخاصة بالشركات إلى رأس المال، وذلك عن طريق إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمنحها الشركات لمساهميها كجزء من عملية توزيع الأرباح.

وبحسب ما أوردت “الاقتصادية”، فإن “12 شركة أعلنت خلال العام الجاري زيادة رؤوس أموالها عن طريق منح أسهم مجانية، حيث بلغت الزيادة الإجمالية نحو 79.3 مليار ريال في أكبر زيادة خلال عام واحد، بينما في عام 2021 أعلنت 11 شركة عن زيادة رؤوس أموالها بواقع 1.2 مليار ريال من خلال طرح أسهم منحة، ويعد ذلك أقل زيادة من حيث القيمة في أكثر من خمسة أعوام”.

وأشار تقرير “الاقتصادية” إلى أنه “بعد إعلان توصية مجلس إدارة “إس تي سي” عن زيادة رأسمال الشركة إلى 50 مليار ريال، احتلت الشركة المرتبة الثانية في السوق السعودية من حيث حجم رأس المال، مقارنة بالمرتبة الـ11 قبل الإعلان، فيما تأتي شركة “أرامكو” في المرتبة الأولى برأسمال 75 مليار ريال، ثم البنك الأهلي بـ44.78 مليار، وكهرباء السعودية بواقع 41.6 مليار ريال، في حين يأتي مصرف الراجحي رابعا، ثم المملكة وسابك، وبنك الرياض، حيث تراوحت رؤوس أموالها بين 30 و40 مليار ريال”.

المصدر: “الاقتصادية”