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السعودية.. فيديو يوثق سرقة سيارة بعد “خطأ” ساذج (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 3:57 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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السعودية.. فيديو يوثق سرقة سيارة بعد “خطأ” ساذج (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: وثَّق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، في محطة للتزود بالوقود بالسعودية.

وأظهر المقطع قائد السيارة وهو يترجل منها قاصدا محل البقالة في المحطة، ثم ظهر شاب، وهو يترجل خلفها منتظرا اللحظة المناسبة لإتمام عملية السرقة.

ثم يفتح الشاب باب السيارة، وينطلق بها مسرعا خارج محطة الوقود.

وكانت إدارة “المرور السعودي” قد نصحت بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدا عند النزول منها، مشيرة إلى أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد “مخالفة مرورية”.

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