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إيران.. ارتفاع ضحايا انفجار مصنع الكيماويات

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 7:27 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
A picture taken late on June 2, 2021, shows fire raging at an oil refinery in the Iranian capital Tehran. - A fierce blaze broke out at the refinery in southern Tehran after a liquefied gas line leaked and exploded, the head of the capital's crisis team said on state television. (Photo by Vahid AHMADI / TASNIM NEWS / AFP)
A picture taken late on June 2, 2021, shows fire raging at an oil refinery in the Iranian capital Tehran. - A fierce blaze broke out at the refinery in southern Tehran after a liquefied gas line leaked and exploded, the head of the capital's crisis team said on state television. (Photo by Vahid AHMADI / TASNIM NEWS / AFP)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي, الثلاثاء، ارتفاع ضحايا انفجار في مصنع للكيماويات جنوبي البلاد، مضيفا أن الإصابات بالعشرات ومعظمها طفيفة.

وذكر التلفزيون أن تسريبا من صهريج لنقل الأمونيوم تسبب في انفجار مساء الاثنين، في مدينة فيروز آباد في محافظة فارس الواقعة على بعد حوالي 770 كيلومترا جنوب العاصمة طهران.

وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة.

وقال وحيد حسيني، رئيس دائرة الصحة بالمحافظة، إن 133 مصابا نقلوا إلى مستشفيات، معظمهم من العمال، وخرج 114 منهم بعد تلقي العلاج.

وأعادت السلطات اليوم فتح طريق رئيسي كانت أغلقته بعد الانفجار.

ودخل هذا المصنع الخدمة عام 2020.

وتسجل إيران حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.

ومنعت العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على طهران منذ سنوات، إيران من استيراد قطع غيار أصلية ومعدات جديدة.

كما كانت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران هدفا لهجمات خلال السنوات الماضية، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.

وشب حريق في مستودع مليء بزيت المحركات والمواد القابلة للاشتعال داخل قاعدة تابعة للحرس الثوري في مقاطعة كرمانشاه غربي البلاد في فبراير الماضي، لكن دون وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر بسبب اتفاق إيران النووي المتداعي مع القوى العالمية، حيث تعثرت مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق منذ عدة أشهر.

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