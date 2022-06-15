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معهد الفلك المصري يحدد في بيان جديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 15 يونيو 2022 - 7:07 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي
معهد الفلك المصري يحدد في بيان جديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا جديدا حول موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.
وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي إنه “طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022 (يوم الرؤية)”.

وأضاف أن “الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم”.

المصدر: “مصراوي”

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