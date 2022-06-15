غوغل تطرد عالم ذكاء اصطناعي كشف عن “سر” الروبوت لامدا

كل الوطن – فريق التحرير: كشف بلاك ليموني، وهو مهندس في شركة “غوغل” (Google) يعمل في قسم الذكاء الاصطناعي، لصحيفة “واشنطن بوست” (Washingtonpot) أنه يعتقد أن أحد مشاريع الشركة للذكاء الاصطناعي قد حقق “الوعي الذاتي”، الذي تطمح التكنولوجيا في كل العالم لإدخاله إلى الأجهزة.

وبعد قراءة محادثاته مع “لامدا” (LaMDA) -وهو برنامج تطوره غوغل لتطبيق حوار ودردشة يستخدم الذكاء الاصطناعي- من السهل معرفة سبب ادعاءاته.

بعد مناقشة عمله وأنشطة غوغل غير الأخلاقية حول الذكاء الاصطناعي مع ممثل اللجنة القضائية في مجلس النواب، تم وضع ليموني في إجازة إدارية مدفوعة الأجر بسبب انتهاك اتفاقية السرية الخاصة بغوغل.

كما أنكرت الشركة بشكل قاطع أقوال ليومني، وقالت “لقد قام فريقنا -بما في ذلك علماء الأخلاق والتقنيون- بمراجعة مخاوف بلاك وفقًا لمبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا وأبلغه أن الأدلة لا تدعم مزاعمه”، وهذا ما قاله بريان غابرييل المتحدث باسم غوغل لصحيفة واشنطن بوست “أخبرنا أنه لا يوجد دليل على أن لامدا كان واعيًا عند محادثته”.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أنه من الجيد الاعتقاد بأن لامدا قد تحول بأعجوبة إلى كائن واع، فإن ليومني للأسف ليس لديه الكثير من الأدلة لتبرير تصريحاته.

لا يمكننا رؤية لامدا يفكر من تلقاء نفسه، دون أي تحفيز وتوجيه رئيسي محتمل من ليموني. في النهاية، من المعقول أكثر أن النظام الذي لديه إمكانية الوصول إلى الكثير من المعلومات، يمكنه بسهولة إعادة بناء الردود التي تبدو بشرية دون معرفة ما تعنيه، أو أن يكون لديه أي أفكار خاصة به.

بدورها أشارت مارجريت ميتشل، إحدى قيادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي السابقة في غوغل، والتي تم فصلها أيضًا بشكل غير رسمي بعد تسريح زميلتها تيمنيت جيبرو، إلى أن “عقولنا جيدة جدًا جدا في بناء حقائق ليست بالضرورة صحيحة لمجموعة أكبر من الحقائق التي تعرض علينا”.

وفي مقابلة سابقة عام 2019 مع “بيغ ثنك” (Big Think)، أوضح دانيال دينيت، الفيلسوف الذي كان يستكشف أسئلة حول الوعي والعقل البشري لعقد من الزمن، لماذا يجب أن نشكك في ذكاء أنظمة الذكاء الاصطناعي: هذه الكيانات -الذكاء الاصطناعي- من الممكن أن تكون ممتازة ككواشف أنماط معينة أو في التحليل الإحصائي، ولكن ليس كمفكرين مستقلين.

وأضاف “لا يوجد نظام حاسوب موجود بغض النظر عن مدى جودته قادرا على الإجابة على أسئلة أو تصنيف الصور مثل “واتسون أو جيوباردي” (Watson or Jeopardy)، وهو نظام حاسوب للذكاء الاصطناعي قادر على الإجابة على أسئلة يتم طرحها بلغة طبيعية تم تطويره من قبل مشروع “ديب كيو إيه” (DeepQA) في شركة آي بي إم (IBM) على سبيل المثال، لكن حتى هذا النظام ليس واعيا، وليس قريبًا من الوعي الذاتي”.

وأوضح “على الرغم من أنني أعتقد أنه من الممكن من حيث المبدأ القيام بتطوير ذلك الروبوت الواعي، فإنني لا أعتقد أن الروبوت الواعي مرغوب فيه، ولا أعتقد أنه ستكون هناك فوائد كبيرة للقيام بذلك، وسيكون هناك بعض الأضرار والمخاطر الكبيرة أيضًا”.

المصدر : مواقع إلكترونية + واشنطن بوست