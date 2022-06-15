السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

كل الوطن – فريق التحرير: وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء على تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً).

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عدّ تقديم المملكة منحة بقيمة (30 مليون دولار) لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان.

وفوض المجلس وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأقر المجلس مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.

ووافق المجلس على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.