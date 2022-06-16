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تونس.. إضراب شامل لموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم

كل الوطن - فريق التحرير16 يونيو 2022آخر تحديث : الخميس 16 يونيو 2022 - 3:28 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
تونس.. إضراب شامل لموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم

كل الوطن – فريق التحرير: تشهد تونس، اليوم الخميس، إضرابا في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن “التقارير الواردة على المركزية النقابية تفيد بنجاح الإضراب العام خلال ساعاته الأولى واستجابة تامة لقرار الاتحاد”.

وشدد على أنه لم يتم تسجيل أي إشكال في أي مؤسسة عمومية، مشيرا إلى أنه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك الصيدلية المركزية التي واصلت توزيع الأدوية الحساسة مع وضع أعوان الخدمات المستعجلة والسريعة في جميع القطاعات.

ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية، “برفع أجور الموظفين في القطاع العام وتعزيزهم الشرائية” وغيرها من المطالب الاجتماعية.

المصدر: “موزاييك إف أم”

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