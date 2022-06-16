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بيان لوزارة الأوقاف المصرية حول فيديو “الغناء في مسجد”

كل الوطن - فريق التحرير16 يونيو 2022آخر تحديث : الخميس 16 يونيو 2022 - 3:40 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
بيان لوزارة الأوقاف المصرية حول فيديو “الغناء في مسجد”

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانا بشأن فيديو متداول لشخص يقوم بمحاولة الغناء في أحد المساجد، وقالت إن الفيديو يعود لنحو عام مضى، حيث تم تصويره أثناء أعمال الصيانة.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك”، نقلت الوزارة عن رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش صبري ياسين دويدار، أن “الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات هوجاء بأحد المساجد، قد تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد الذي تم تصوير الفيديو به”.

وأضاف البيان أن ذلك الشخص “استغل وجوده في المسجد المذكور، أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به، وقام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار البيان إلى أنه تم تحرير محضر بتلك الواقعة بتاريخ 15 من الشهر الجاري، وجار إبلاغ النيابة العامة بها.

المصدر: RT

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