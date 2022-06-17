الشرطة تتدخل ضد العريس الذي ضرب عروسه ليلة الزفاف

كل الوطن – فريق التحرير: بعد انتشار مقطع فيديو لعروس في أوزبكستان وهي تتلقى ضربة قوية على رأسها من العريس خلال حفل الزفاف، تدخل رجال الشرطة واستمعوا لأقوال العروسين ولذويهما، تخوفا من حصول ردات فعل مستقبلية.

متداول من أوزباكستان لعروس وعريسها يقومون بعمل لعبة تقليدية صغيرة خلال زفافهم فضربها على رأسها بقوة لأنها فازت عليه مما تسبب لها بالألم والحرج.

pic.twitter.com/BotLXe1hgu — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 13, 2022

وفيما أظهرت تطورات القضية أن العروس لن تنفصل عن عريسها، إلا أن السلطات رفعت دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تدور حول أعمال شغب طفيفة.

وتعرضت العروس في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها إلى رأسها ضربة بطول ذراعه، رغم أن الجميع في تلك اللحظة كان في لحظات فرح.

ووجه عريس ضربة قوية على رأس عروسه بعد أن تغلبت عليه في لعبة يبدو تقليدية في مثل هذه المناسبات.

وأثار مقطع مصور مشهد الضربة في حفل الزفاف غضب الآلاف من مواطني أوزبكستان، حيث وقعت الحادثة.

واستاءت العروس من هذا التصرف العنيف وغادرت الحفل بعد تلقيها الضربة الفجائية.