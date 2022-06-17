انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السينما الأوروبية بالسعودية

كل الوطن – فريق التحرير: افتتح، الأربعاء، الدورة الأولى من مهرجان السينما الأوروبية بالسعودية، والذي من المقرر استمراره بمدينة الرياض في الفترة ما بين 15 وحتى 22 يونيو، وتم إطلاق المهرجان من قبل وفد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع.

وانطلق الافتتاح بسينما فوكس Vox The Esplanade في حضور باتريك سيمونيت سفير الاتحاد الأوروبي بالسعودية، بجانب العديد من سفراء الدول الأوربية مثل سفير فرنسا وإيطاليا، المخرج الفرنسي غريغوري ماغني، والمخرج القبرصي ماريوس بايبيريدس، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية المخرج عبد الله العياف وعدد من ممثلي الهيئة، والعديد من صنّاع الأفلام السعودية.