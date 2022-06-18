د. عبدالمجيد الجلاَّل: انتخابات لبنان وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!!

يعترف اللبنانيون بأنَّ بلادهم أضحت عصية على الإصلاح السياسي والاقتصادي، في ظل استمرار ميليشيات حزب الله وحلفائها ، في الهيمنة على البلاد والعباد !

إذ لم تُسفر الانتخابات النيابية ، التي جرت في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي ، عن تحقيق أية نتائج واضحة ، لجهة إحداث تغييرات سياسية ، ولو بسيطة ، تُخفّف من قبضة سلطة حزب الله الفاسدة ، على مفاصل الدولة اللبنانية!

أكثر من ذلك ، نواب التغيير والسيادة ، الذين تبنوا ، أثناء حملاتهم الانتخابية ، شعارات مناهضة جداً ، لسياسات حزب الله ، وضرورة نزع سلاحه ، ما لبثوا أن تراجعوا عنها تماماً ، بعد نجاحهم في دخول البرلمان!

أكثر من ذلك ، دخلوا في حسابات سياسية ضيقة ، مع حلفاء حزب الله ، ودبَّ بينهم الخلاف ، والشقاق ، ما مكَّن السلطة الحاكمة ، من إعادة ترتيب أوراقها ، وحشد حلفائها ، للإمساك بخيوط اللعبة ، من جديد ، ونجحوا في ذلك، أيَّما نجاح، بدليل إعادة انتخاب رمزين من رموز هذه السلطة ، لرئاسة مجلس النواب ، ولمنصب نائب الرئيس !

وبدا ، للجميع ، بأنَّ المشهد السياسي اللبناني ، كحاله قبل الانتخابات ، إذ ظلت سلطة حزب الله ، ممسكة أكثر ، بالقرار السيادي اللبناني ، بكل تفاصيله !

هذه التطورات السلبية ، في المشهد السياسي اللبناني ، أزعجت ، وأغضبت حزب القوات اللبنانية ، بزعامة د. سمير جعجع ، المُتشبث ، بمواقفه الصُلْبة ، ضد حزب الله ، والاحتلال الإيراني ، ويرفع بصدقٍ ، شعارات الحرية والاستقلال ، وضرورة التقارب مع الشقيق العربي والخليجي !

لذا ، فقد صبَّ حزب القوات اللبنانية ، جام غضبه ، على نواب التغيير والسيادة ، الذين خانوا الوعد والعهد ، بعقد الصفقات مع حزب الله ، وحلفائه ، بل والركوع عند أبوابه !

خلاصة القول ، أقولها بكل صراحة ، أية توقعات جدية بحدوث تغيير سياسي حقيقي ، وعميق ، في التركيبة السياسية اللبنانية ، لا تعدو كونها مُجرد أضغاث أحلام، إذ سيظل لبنان ، يتلوث أكثر ، بالطائفية ، والمذهبية ، والمُحاصصة ، ولن يخرج منها إلا بمعجزة ، وفد انتهى زمن المُعجزات !