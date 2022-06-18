مصر.. أول تحرك قانوني ضد المتحدث السابق باسم وزيرة الصحة بعد زفافه “الأسطوري”

كل الوطن – فريق التحرير: تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع، ضد المتحدث باسم وزيرة الصحة السابق خالد مجاهد بعد زفافه الأسطوري.

وأضاف صبري أنه تداول العديد من الأخبار بزفاف المبلغ ضده على مي عبد السلام، بأحد الفنادق المطلة على النيل بفندق ريتز كارلتون، في حفل زفاف أسطوري بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه، بحضور العديد من الشخصيات العامة والفنية وكبار رجال الأعمال ونخبة من الفنانين وهو الزواج الثاني له في أقل من عام وهو ما لا يتناسب مع مصادر دخل المبلغ ضده إذ أنه يعمل موظف حكومي.

وأوضح صبري هنا يثير التساؤل: “من أين لك هذا؟ فيلزم فحص ذمته المالية ومدى تناسب ثروته الضخمة مع مصادر دخله وذلك بعد أن ثارت العديد من الأقاويل من أنه من متابعة التدرج الوظيفي له حتى وصل إلى هذا المنصب من أنه مساهم في العديد من شركات الأدوية ويمتلك عدد 12 مستشفى خاص في مصر”.

وتابع صبري: “هذا الأمر يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الكسب غير المشروع وقانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 والذى يحظر على من يشغل موقعا قياديا في الدولة التربح من مهام وظيفته والذى يثير الشكوك حول مصدر تلك الثروة وهو ما دعا القائم بأعمال وزير الصحة إلى إقالته لتورطه في قضايا فساد فيلزم تتبع ذمته المالية كإجراء رقابي حفاظا على المال العام”.

واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بإدراج خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وكذلك إصدار الأمر بالتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ من اتهامات وفى حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

المصدر: القاهرة