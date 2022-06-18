مصر.. فنانة مشهورة تتعرض لهجوم كبير بعد ادعاء اختطاف ابنة شقيقها على خلفية رسالة صوتية مرعبة

كل الوطن – فريق التحرير: أزالت الفنانة المصرية المعروفة بدرية طلبة منشورا كتبته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كشفت من خلاله عن عودة ابنة شقيقها لمنزلها سالمة.

وكتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الخاصة بموقع “فيسبوك”: “بشكر كل اللي اهتم وسأل وأطمن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها وبكرر تانى أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخه مشلتهوش من فراغ”.

وكانت بدرية طلبة قد كتبت منشورا، تنصح فيه بضرورة توخي الحذر والحرص على البنات الكبار: “والله ما كنت بصدق، وماكنش يجي على بالى أبدا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني اللي تشكت دي بنت أخويا وربنا ستر، ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف شيروا على قد ما تقدروا عشان نوعي الناس، دا مش بوست منقول دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا”.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تحدثت عن رسالة غريبة تظهر فجأة على هاتف المواطنين، يتم تناقلها بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت الرسالة المنتشرة على الجروبات، أنه توجد طريقة جديدة للخطف، عن طريق الشك بالدبوس، الذي يتسبب في حالة من الإغماء الفوري سواء للفتاة أو الشاب، وتقوم العصابة باصطحابه بعربية أخرى في انتظارهم.

المصدر: اليوم السابع