السعودية.. تمساح أبيض نادر يخطف أنظار زوار “جدة جنغل”

كل الوطن – فريق التحرير: تداول رواد التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو وصورا لتمساح أبيض نادر في حديقة حيوانات “جدة جنغل” بمدينة جدة.

والتمساح الأبيض الذي عرض بمنطقة الزواحف بـ”جدة جنغل”، يعد من أندر أنواع التماسيح في العالم حيث يوجد منه 100 تمساح أبيض حول العالم.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن منطقة “جدة جنغل” استقطبت ثلاثة أنواع من هذا النوع من التماسيح، وهي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وتعد ولاية فلوريدا بلد المنشأ له.

وكشفت منطقة الزواحف العديد من المميزات التي يمتلكها التمساح الأبيض الذي يفتقد الميلانين في جسمه وهو ما منح له المظهر الأبيض الخالص الذي يتمتع فيه، ويعد من التماسيح المعرضة للانقراض، وبرغم ندرته حول العالم إلا أن أمر امتلاكه من الأشخاص يحتاج إلى الانتظار لمدة عامين بسبب حجم الطلب عليه وقلة وجوده حول العالم وبسبب عيشه في المناطق البرية والمحميات الطبيعية.

المصدر: “سبق”