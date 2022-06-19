“مصر للطيران” تعلن تعليق سفر المصريين حاملي تأشيرة السياحة للسعودية

كل ال كن – فريق التحرير: أعلنت شركة “مصر للطيران” اليوم السبت تعليق سفر المصريين حاملي تأشيرة السياحة للسعودية، حتى انتهاء موسم الحج بالمملكة.

وقالت الشركة في بيان: “بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح تأشيرة سياحية، للقادمين إلى المملكة، نوضح أنه سيتم من الآن وحتى انتهاء موسم الحج هذا العام وقف العمل بقرار إمكانية السماح بسفر عملاء مصر للطيران من المصريين، حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول (الشنجن – تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية – تأشيرة المملكة المتحدة)، إلى المملكة”.

وأضافت الشركة المصرية، أنه يبدأ العمل بهذا القرار مرة أخرى بعد يوم العاشر من ذي الحجة، بعد توافر شروط معينة.

المصدر: “اليوم السابع”