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مصر.. السجن 3 سنوات للمتسبب بحادث الشيخ زايد

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الإثنين 20 يونيو 2022 - 2:19 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
مصر.. السجن 3 سنوات للمتسبب بحادث الشيخ زايد

كل الوطن – فريق التحرير: قضت محكمة جنايات الجيزة بالحبس المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكريم الهواري، المتهم في قضية حادث الشيخ زايد التي راح ضحيتها 4 أشخاص في ديسمبر الماضي.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم الهواري، ” قد من الله عليه بنعمتي المال والصحة، إلا أنه لم يحافظ عليهما، فتغافل عن وقت يسأل عن ماله فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، فماله يفنيه فيما حرمه الله مما يذهب العقل، وعمره يبليه رويدا بتدميره لصحته”.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه “لم يكتف بذلك فكان برعونته واستهتاره سببا في موت 4 شباب أصدقاء في عمر الزهور، ساقتهم الأقدار ليكونوا ضحية المتهم الذي سحقهم وسحق معهم آمالهم وأحلامهم، ففارقوا الدنيا تاركين أمهاتهم ثكالى وأباءهم مكلومين”.

المصدر: “القاهرة 24”

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