السوق السعودية تسجل “أسوأ جلسة” في تعاملات 2022

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت صحيفة “الاقتصادية” بأن الأسهم السعودية فقدت أكثر من 2500 نقطة، من أعلى إغلاق لها خلال هذا العام، ما يمثل تراجعا بالمؤشر العام 18.2% وسط اشتداد عملية البيع بتعاملات هذا الشهر.

وبحسب ما رصدته في تقرير لها، أشارت “الاقتصادية” إلى أن “السوق السعودية سجلت خلال تعاملات أمس الأحد، أسوأ جلسة في 2022، بعدما تراجع المؤشر 4.44%، مسجلة أدنى إغلاق لها منذ مطلع يناير الماضي”، إذ أنه بذلك “تقترب السوق من محو جميع المكاسب المحققة خلال الفترة التي تجاوزت 23%، حيث يحتفظ المؤشر بمكاسب 17 نقطة فقط بنهاية إغلاق جلسة أمس”.

وأوضح تقرير “الاقتصادية” أن “السوق السعودية تستمر في التراجع للجلسة السادسة على التوالي، متأثرة بأداء الأسواق العالمية التي سجلت تعاملات عصيبة خلال الشهر الجاري، مع المخاوف المتزايدة من الركود بعد زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وعدة دول أخرى لكبح التضخم”، مشيرا إلى أن “السوق السعودية فقدت نحو 1.48 تريليون ريال من قيمتها السوقية أو ما يعادل 395.9 مليار دولار خلال 30 جلسة تداول، أي منذ أعلى إغلاق سجل للعام الحالي في 8 مايو الماضي”.

وبين التقرير أن “القيمة السوقية تراجعت إلى ما دون 11 تريليون ريال مقارنة بنحو 12.5 تريليون ريال، عند أعلى إغلاق للسوق خلال العام الجاري، وأن وأن السوق تأثرت بجني أرباح طال الأسهم الكبرى، في حين لم تنج الأسهم الصغيرة من عمليات البيع، حيث تصدرت قائمة الأكثر تراجعا للفترة”.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن “قطاعات البنوك والمواد الأساسية وكذلك الطاقة، كانت الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام، بتراجعها 23 و12 و20.5% على التوالي”.

وفي إطار رصد أداء الأسهم، ذكر تقرير “الاقتصادية” أن “نحو 15 شركة مدرجة بالسوق الرئيسة تراجعت بأكثر من 30% خلال الفترة، تصدرها “بحر العرب” بعدما تراجع بنحو 55%، تلاه الواحة وجبسكو بعد هبوطهما بـ42 و40%”، كما أنه “لم ينج من موجة البيع خلال الـ30 جلسة الماضية سوى ثماني شركات فقط، حيث ارتفعت أسهم دار الأركان نحو 21% مقارنة بإغلاق 8 مايو الماضي، في حين سجلت أسهم الحمادي والإعادة للتأمين مكاسب بلغت 5% لكل منهما، وتسبب تراجع السوق في تراجع مكرراته، إذ يتداول السوق عند مكرر 17.7 مرة مقارنة بمكرر 22 مرة كما بنهاية أبريل الماضي، في حين لا يزال قطاع البنوك يتداول عند مكررات مرتفعا قياسا بالأداء التاريخي حيث يتداول القطاع عند مكرر 22 مرة”.

المصدر: “الاقتصادية”