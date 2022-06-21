بالفيديو.. ولي العهد الأمير بن سليمان يصل إلى عمان

كل الوطن – فريق التحرير: وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم الثلاثاء قادما من القاهرة، في إطار جولة تشمل تركيا.

واستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني سمو الامير بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.

ومن المقرر أن يقضي بن سلمان ليلته في الأردن قبل المغادرة. وهذه الزيارة الأولى له للأردن، منذ توليه منصب ولاية العهد في السعودية عام 2017.

وسيبحث ولي العهد السعودي “خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات”.