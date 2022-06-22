العاهل الأردني يؤكد على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان في دعم قضايا الأمة

كل الوطن – فريق التحرير: عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مباحثات في قصر الحسينية، الثلاثاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد العاهل الأردني على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان في دعم قضايا الأمة، فيما شدد الأمير محمد بن سلمان على حرص المملكة على توطيد العلاقات الأخوية مع الأردن، لافتا إلى أن الهدف هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية، وأن هناك فرص كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين.

العاهل الأردني يقدم لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات بين البلدين

#العربيةpic.twitter.com/ucCQ0fPMBG — العربية (@AlArabiya) June 21, 2022

ونقل ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للملك الأردني، فيما حمل العاهل الأردني، الأمير محمد بن سلمان تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

كما قدم العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات بين البلدين، وأكد الطرفان اعتزازهما بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده، قد استقبلا في وقت سابق الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين.

وجرت لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.

ورافقت طائرة ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا به.

وكان في الاستقبال الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص للملك، والأمير راشد بن الحسن، مستشار الملك.

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس المحكمة الدستورية هشام التل، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشارو الملك، والوزراء، وأمين عمان، ومدير الأمن العام، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، والسفيران الأردني في الرياض، والسعودي في عمان.

ويرافق ولي العهد السعودي، وفد رفيع يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

كما يضم الوفد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العبيان، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي في زيارة للأردن، قادما من مصر.

ومن المقرر أن يقضي الأمير محمد بن سلمان ليلته في الأردن قبل المغادرة.

وسيبحث ولي العهد السعودي “خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا.

وتضمنت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر توقيع عدد من الاتفاقيات، وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر هي الزيارة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي.

وكان بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي قال: “إن ولي العهد السعودي، وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.