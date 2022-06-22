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وفاة مواطنتين سعوديتين في سيدني.. وقنصلية المملكة تطلب نتائج التحقيق

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 22 يونيو 2022 - 2:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
وفاة مواطنتين سعوديتين في سيدني.. وقنصلية المملكة تطلب نتائج التحقيق

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت القنصلية السعودية في سيدني بأستراليا، أنها تلقت بلاغاً من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية يفيد بوفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما بمدينة سيدني.

وأشارت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أنها تواصلت فوراً مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت منها موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما.

وأضافت القنصلية أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة.

كما أعربت القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.

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