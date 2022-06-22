الملك عبد الله يودع الأمير محمد بن سلمان قبل توجهه في زيارة تاريخية إلى تركيا

كل الوطن – فريق التحرير: غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الأردن، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان في مقدمة مودعي الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته عمان، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله. والسفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر، والسفير الأردني لدى المملكة، علي الكايد، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”، يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى تركيا، اليوم الأربعاء، و”يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيارة تظهر علاقات تاريخية تجمع البلدين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وتتنامي في كافة المجالات”.

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية يجريها ولي العهد السعودي إلى تركيا، وتأتي بعد أقل من شهرين من أول زيارة يجريها الرئيس أردوغان للسعودية منذ سنوات، والتي أجريت في 28 نيسان الماضي.

المصدر: “واس” + “الأناضول”