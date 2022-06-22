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ملك الأردن يقلد ولي العهد الأمير بن سلمان “أرفع وسام مدني في المملكة” ـ صورة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 22 يونيو 2022 - 7:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
ملك الأردن يقلد ولي العهد الأمير بن سلمان “أرفع وسام مدني في المملكة” ـ صورة

كل الوطن – فريق التحرير: قدم ملك الأردن عبد الله الثاني لولي العهد السعودي قلادة “الحسين بن علي” التي تعد أرفع وسام مدني في الأردن وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي تجسيدا “للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين”، وجاء في ختام مباحثات بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمان.

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وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا “أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود بشأنها”.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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