السعودية تعلن إحباط تهريب عشرات الأطنان من المخدرات

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأربعاء، إحباط تهريب طن و13.6 كغ من مادة الحشيش، و91 طنا و188 كغ من القات، و160441 قرصا من الإمفيتامين.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب طن و13.6 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و91 طنا و188 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، و160,441 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وكشف العقيد القريني أنه تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم 128 متهما، منهم 52 مواطنا، و76 مخالفا لنظام أمن الحدود: 38 من الجنسية الإثيوبية و31 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الصومالية و2 من الجنسية الإريترية و2 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: “عكاظ”