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سمو ولي العهد يغادر أنقرة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير22 يونيو 2022آخر تحديث : الأربعاء 22 يونيو 2022 - 11:37 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
سمو ولي العهد يغادر أنقرة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: غادر سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، العاصمة التركية أنقرة، وكان في مقدمة مودعيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان بن سلمان وصل قبل ظهر اليوم إلى أنقرة آتيا من الأردن، حيث أجرى مباحثات مع أردوغان، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “واس”

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