“هذا السعودي فوق” تصدح.. خلال عشاء محمد بن سلمان وأردوغان

اكل الوطن – فريق التحرير: بألحان وإيقاع تركي صدحت أغنية “هذا السعودي فوق فوق” خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأربعاء، تكريماً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أنقرة.

وانتشرت مقاطع تلك الأغنية بشكل واسع خلال الساعات الماضية على تويتر. حيث شارك العديد من المغردين السعوديين فيديو يظهر ولي العهد جالساً على مائدة العشاء برفقة الرئيس التركي، بالإضافة إلى الوفد السعودي المرافق للأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار القادة الأتراك.

فيما راحت فرقة موسيقية تركية تغني “هذا السعودي فوق فوق” خلال العشاء.

يذكر أن أغنية “هذا السعودي” تتمتع بجماهيرية عالية في المملكة ودول الخليج والدول العربية، حيث تعتبر من الأغاني الوطنية التي كتبها الشاعر السعودي أحمد الجويدي، ولحنها وغناها الفنان فهد بن فصلا.

أما المطرب الشعبي فهد بن فصلا، فيحظى أيضاً بشعبية كبيرة داخل المملكة ومنطقة الخليج خلال فترة قصيرة، خصوصا بعدما اتبع لون الغناء المعروف باسم “الشيلات”.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان وصل أمس إلى العاصمة التركية، في محطته الثالثة والأخيرة من جولة في المنطقة، انطلقت يوم الاثنين من مصر، ومن ثم الأردن، لتنتهي في أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي.

وعقد الجانبان مباحثات ثنائية، شملت العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، وغيرها.

كما بحثا في زيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.