صحيفة: أمير قطر يلتقي السيسي في مصر غدا الجمعة

كل الوطن – فريق التحرير: ذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم غد الجمعة، وذلك في أول زيارة له إلى مصر منذ سنوات.

موقع الصحيفة التي تصدرها شركة “فضاءات ميديا” القطرية، نقلت عن مصادر لم تسمها أن الأمير القطري سيزور مصر يوم غد، وأشارت إلى أن الأمير تلقى دعوة من السيسي لزيارة القاهرة، ردا على دعوة تلقاها السيسي في وقت سابق لزيارة الدوحة.

ويزور آل ثاني رواندا حاليا، تلبية لدعوة من رئيسها بول كاغامي، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث، المقام بمركز المؤتمرات في مدينة كيغالي.

وكانت العلاقات المصرية – القطرية شهدت تطورا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا في 5 يناير 2021، حسب الصحيفة.

وشهدت الأشهر الماضية تبادلا للزيارات الرسمية على مستوى الوزراء بين البلدين.

المصدر: صحيفة “العربي الجديد”