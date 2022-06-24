سعودي ينقذ طائرة كاملة وركابها من كارثة حقيقية

كل الوطن – فريق التحرير: تمكن موظف سعودي بمطار جدة من إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها، وتم تكريمه من قبل سلطات المطار.

وفي التفاصيل فقد تم تكريم، موظف الخدمات الأرضية بمطار الملك عبد العزيز بجدة أحمد الرفاعي، تكريما “لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة”.

وكانت النيران قد اشتعلت بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص في جدة خلال شهر أبريل، بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، وكانت قد وصلت الطائرة إلى ساحة الانتظار.

وكان قد بدأ الركاب بالفعل بالخروج من الطائرة، حين هرع الرفاعي لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام “طفاية الحريق”.

وقال الرفاعي: “أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى”.

المصدر: “سبق”