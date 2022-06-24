آخر سفير مصري في قطر يعلق على الزيارة المرتقبة لأمير قطر للقاهرة

كل الوطن – فريق التحرير: قال السفير المصري السابق لدى قطر، مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد مرسي، إن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مصر خطوة هامة أخرى في إطار تهدئة الأوضاع.

وأضاف في حديث لقناة “RT” أن هذه الزيارة من شأنها تهيئة المناخ وتنسيق المواقف للتعامل مع الترتيبات الجديدة التي يتوقع أن يحملها الرئيس الأمريكي في حقيبته لطرحها على القمة الأمريكية الخليجية التي ستعقد في الرياض في منتصف الشهر القادم، والتي من المتوقع أن تشارك فيها مصر والأردن وربما العراق.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضا استكمالا وتنفيذا لتفاهمات العلا في السعودية والتي حققت المصالحة ومهدت لعودة العلاقات بين قطر ودول الرباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

أما على المستوى الثنائي، فقال السفير السابق إن القمة المصرية القطرية من شأنها أيضا تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف: “وهنا أقول وبصفتي آخر سفير لمصر قبل أزمة العلاقات بين الجانبين أن العلاقات الإقتصاديه بين مصر وقطر لم تتأثر بشكل بالغ بالتوتر الذي أصاب العلاقات الثنائية، وكان الجانبان حريصين على ألا تتأثر هذه العلاقات بالأزمة السياسية”.

وتايع: “بانعقاد هذه القمة، أتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين انطلاقة قوية جديدة ستعود بالنفع علي البلدين وستسهم في المزيد من التحسن في أجواء العلاقات السياسية وغيرها … وبما ينعكس إيجاباً علي جهود تسوية باقي الملفات العالقة بين البلدين والتي تقلصت كثيرا الآن”.

وأشار إلى “أن حراكا كبيرا وتوازنات جديدة تشهدها الآن منطقتنا يصبح معها التنسيق بين الدول العربية ضرورة وواجبا”.

المصدر: RT