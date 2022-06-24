شاهد كيف استقبل السيسي أمير قطر بعد 7 سنوات من الغياب (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: نشر موقع الرئاسة المصرية فيديو للحظة وصول أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للقاهرة التي تستغرق يومين.

وظهر في الفيديو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمير قطر لحظة نزوله من الطائرة، واستقباله.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان مصدر دبلوماسي، قد أكد أن الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، سيبدأ اليوم، زيارة رسمية إلى القاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لأمير قطر إلى القاهرة، كما تعد الأولى إلى مصر منذ 7 سنوات عقب زيارته الأخيرة عام 2015 لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية التي عقدت بمدينة السلام.