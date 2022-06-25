الرئاسة المصرية ترد على سيدة تشعر بـ”خطر على الأمن القومي”

كل الوطن – فريق التحرير: رد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على سيدة كتبت تعليقا على خبر للرئيس عبدالفتاح السيسي منشور على صفحة الرئاسة في فيسبوك قالت فيه ان “هناك احساس بالخطر على الامن القومي”.

وقال راضي في رده على السيدة التي تدعى عزة عبد المجيد أن” كل من يستقرئ أحداث تاريخ مصر القديم والحديث يدرك تماما أن مصر محروسة”.

جاء تعليق السيدة المصرية على خبر استقبال السيسي اليوم لوزير الدفاع محمد زكي.

وكتبت السيدة هناك “شعور وإحساس منتشر بين الناس فيه خطر على الأمن القومي .. احساس بالاحباط والخسارة وعدم الامان… ارجوكم ساعدوا الناس وانتبهوا… ارفعوا وعي الناس..”.

ورد المتحدث “مصر دائماً محروسة بقيادتها الوطنية الشريفة ورجالها المخلصين وشعبها العظيم …. ومهما تكالبت عليها الاحداث الجسام والمؤامرات المعقدة الجسيمة من الخارج أو الداخل، دائماً ما تنتصر على كل ما واجهته من ظروف ومصاعب…. مصر دائما محروسة بحفظ الله المليك المقتدر رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين”.

المصدر: اليوم السابع