وزارة الحج: البنية التحتية في مشعر منى أعيد تجهيزها بالكامل

كل الوطن – فريق التحرير: كشف نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن البنية التحتية في مشعر “منى” أعيد تجهيزها بالكامل.

وقال خلال الاجتماع الموسع مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج؛ وشركات حجاج الداخل، والذي عقد اليوم الجمعة إنه سيتم بعد موسم الحج إعادة بناء كامل منظومة منصات خدمات حجاج الداخل، والتقييم للشركات بهدف التحسين وليس لإيقاع العقوبات والغرامات.

وأكد أنه يجب توعية الحجاج بكل التحديات التي يتعاملون معها في الحج، فأكثرهم يحجون لأول مرة، وهذا الموسم ما يهم وزارة الحج هو قياس رضا ضيوف الرحمن عبر فريق مختصر، بالتعاون مع المجلس التنسيقي.

وأوضح أن من الأمور الجيدة إخراج المنتجات الإعلامية التي تساهم في تحسين مستوى التوقعات لدى الحاج في المستوى الطبيعي، معرباً عن أمنياته أن يكون هناك نشر للمحتوى الإعلامي الذي يساهم في تحسين مستوى التوقع لدى الحاج إلى المستوى المتوسط، وسيتم نشر ملف كامل عن آلية القياس والمعايير التي يتم العمل عليها، وقياس الرضا يهدف إلى التحسين المستمر بمنهجية قياس واضحة ومحددة.

وأشار إلى أن الضيف الخفي أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم، لافتاً إلى أن 22,000 حاج قاموا بعملية تقييم خدمات حجاج الداخل السنة الماضية، ‏وكانت نسبة الرضا مخالفة للتوقعات السلبية، ونسبة مرتفعة في رضا الحجاج.