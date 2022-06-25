استلقى على طريق عام لحصد المتابعين.. مقطع يثير غضب سعوديين

كل الوطن – فريق التحرير: في مشهد أثار استغراب وغضب السعوديين واستياءهم، ظهر مواطن في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، مستلقياً على طريق عام في محافظة العيدابي بمحافظة جازان.

ففي محاولة منه للفت الانتباه وحصد المتابعين، بث الشاب المقطع المصور على حساباته في مواقع التواصل، فما كان من شرطة جازان إلا أن ألقت القبض عليه.

وأوضح في بيان أنها أوقفت المواطن الذي ظهر في المقطع، لتعريضه حياته وحياة الآخرين للخطر.

كما أوضحت في بيان اليوم الجمعة، أن الشاب نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة متابعيه. ولفتت إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحالته إلى النيابة العامة مع استكمال إجراءات القبض على مَن وثّق المقطع.

فيما تداول مئات السعوديين المقطع منتقدين تلك التصرفات التي تتهاون بأرواح الناس في سبيل الاستعراض والمغامرة، مطالبين بتطبيق عقوبات صارمة بحق من يرتكبها.

كما انتقد العديد منهم محاولات بعض المتهورين نشر ثقافة الاستخفاف بحياة الآخرين في سبيل الظهور والشهرة فقط لا غير!