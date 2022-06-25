الرئاسة المصرية: أمير قطر يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها السيسي وتميم خلال الزيارة التي قام بها أمير قطر لمصر قبل أن يتوجه إلى الجزائر.

ودعمت قطر حكم الاخوان المسلمين والرئيس مرسي في أعقاب ثورة 25 يناير من العام 2011.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية” تقدم الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدما بالتهنئة إلى الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو”.

وتابع راضي أن أمير قطر أعرب “عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كل الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية”.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى “أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها عن شكره وتقديره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي قوبل بهما سموه والوفد المرافق، خلال زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي أتاحت الفرصة لتبادل الرأي حول ما يهم البلدين من أمور وقضايا، إضافة إلى دعم وتعزيز الروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين لما فيه خير ومصلحة الشعبين، متمنيًا سموه لفخامة الرئيس المصري موفور الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

المصدر: RT+ قنا