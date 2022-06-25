تعرية وجلد وتعذيب.. فيديو لما عاشه ناشط يمني بسجون الحوثي

كل الوطن – فريق التحرير: بالرغم من مرور سنوات على الإفراج عنه، فإن قضية تعذيب ميليشيات الحوثي للناشط اليمني جمال المعمري عادت للواجهة مجدداً.

فقد حصلت قناة “الحدث” على فيديو مسرب من أحد معتقلات الحوثيين السرية في صنعاء أظهر بعضاً من مراحل التعذيب التي عاشها سابقا.

وأظهر الفيديو الذي يبدو أنه التقط خلسة تحت جنح الظلام في زنزانة معتمة، المعتقل السابق عارياً يتعرض للضرب، بينما علت صرخاته ودوى أنينه بعد تعنيف جلاده.

فيما لم يفهم من صرخات المعتقل إلا كلمات استغاثة وهو يردد مع كل ضربة “يا الله.. يالله”.

مشلول عاجز

يذكر أن العمري كان وقع بأيدي الحوثيين بعد مغادرته محافظة عمران إلى العاصمة صنعاء، حيث تم اختطافه وإخفاؤه وتغييبه في زنازين الميليشيا.

ثم خرج الناشط المعروف بعد 3 سنوات من الاعتقال عبر صفقة تبادل للأسرى مشلولاً عاجزاً عن الحركة.

الميليشا تفننت بتعذيبه

وقد أكد العمري أن الميليشيا تفننت خلال تلك المدة بتعذيبه نفسياً وجسدياً.، كما لم تسمح لذويه بزيارته خلال سنوات الاعتقال التي تنقّل فيها بين عدد من السجون، شاهداً على عشرات الجرائم والتصفيات بحق مختطفين آخرين.

يشار إلى أن العديد من الشهادات السابقة لمعتقلين يمنيين كانت أكدت أيضا ارتكاب الميليشيات انتهاكات داخل أقبية السجون المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وخلال السنوات الماضية، دانت منظمات حقوقية وإنسانية كثيرة أفعال الحوثيين بحق المعتقلين، وسط تأكيدات بأن آلافاً منهم معرضون لخطر الموت المحتم بسبب أفعال الميليشيا.