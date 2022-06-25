بأول ظهور.. شاهد قاتل طالبة المنصورة يمثل جريمته

كل الوطن – فريق التحرير: في أول ظهور له بعد تنفيذ جريمته البشعة التي هزت الرأي العام المصري يوم الاثنين الماضي، مثَّل الطالب محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة بمصر، جريمته في مكان الواقعة، بحضور عدد من رجال النيابة العامة والشرطة.

فقد أظهر فيديو تمثيل الجريمة الذي صور فجر الجمعة، المتهم وهو يمسك بشخص آخر، ويمثل كأنه يقوم بطعنه طعنات متتالية حتى الموت، في نفس السيناريو الدامي الذي زهق روح نيرة.

في أول ظهور له منذ ارتكابه الجريمة.. قاتل "طالبة المنصورة" #نيرة_أشرف يعيد تمثيل قتلها في نفس الموقع#العربية#مصرpic.twitter.com/qFURwqQ1vn — العربية (@AlArabiya) June 24, 2022

إحالة المتهم للجنايات

وكان النائب العام المصري، قرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته على قتل الطالبة الشابة عمدا مع سبق الإصرار. وقد جاء قرار الإحالة خلال 48 ساعة من وقوع الحادث، بعد أن أكدت النيابة أن القاتل “بيَّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام الجامعة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها”. كما تحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم.

25 شاهداً

كذلك أعلنت النيابة أنها أقامت الدليل على الجاني من الاستماع لـ 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن جامعة المنصورة وعمال في محلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم عند ارتكاب جريمته، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها، بالإضافة إلى ذويها، وأصدقائها الذين أكدوا تعرض عادل لها بشكل متكرر وتهديدها بالإيذاء لرفضها الارتباط به، بعدما تقدم لخطبتها.

زميلتها تفجر مفاجأة

في حين فجرت إحدى زميلات الطالبة المذبوحة، مفاجأة بتأكيدها أن الجاني حاول قبل الواقعة بأيام التواصل معها لمعرفة توقيت استقلال المجني عليها الحافلة، التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، لكنها رفضت إجابته، ما يؤكد تصميمه على قتلها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بتتبع القاتل للحافلة التي اعتادت الضحية استقلالها.

يذكر أن جريمة ذبح فتاة المنصورة التي وقعت في 20 من الشهر الحالي (يونيو 2022) صعقت الشارع المصري لأيام، لاسيما أنها نفذت بشكل دموي وأمام المارة في وضح النهار، إذ أقدم عادل على طعنها من الخلف ثم في صدرها، قبل أن يهم بنحرها.